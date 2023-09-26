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Сегодня, 15:23

Деменко считает, что у «Зенита» есть проблемы в коллективе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко заявил, что сине-бело-голубые могут посыпаться из-за проблем в коллективе.

«После матча с «Локомотивом» были новости, что генеральный директор «Зенита» Александр Медведев провел жесткую беседу с командой из-за того, что игроки якобы не бьются за клуб? Ещё в матче с «Ахматом» было видно, что тот же Клаудиньо чем-то недоволен. С «Локомотивом» мы увидели проблему после пропущенного гола. У команды не то рвение, «Зенит» слишком самоуверен. Руководители видят эти моменты. Заметно, что легионеры «Зенита» не выкладываются полностью. Может, это связано с психологией. Не понимаю, о какой уверенности можно говорить, если уже «Краснодар» набирает темп и другие. Проблема в коллективе у «Зенита» существует. Легионеры действуют не так, наши ребята тоже. Мало мотивации? У ребят достаточно хорошие контракты, да и ни один футболист никогда не насытится чемпионствами. Мне кажется, что-то происходит в команде. Может, легионеры чем-то обижены на тренера. Почему-то нет такой мотивации. Есть внутри какая-то группа игроков, из-за которой идет дисбаланс. Поражение от «Локомотива» либо сплотит «Зенит», либо команда может посыпаться. Запросто! Уверенности у них нет», — приводит слова Деменко Legalbet.

После 9 матчей «Зенит» с 17 очками занимает третье место в РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 4 очка. «Локомотив» набрал 15 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице.

Источник: https://legalbet.ru/news/demenko-zenit-mozhet-posipatsya-u-nih-est-problemi-v/
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
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29.09 19:00
Ростов – Урал
 - : -
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
30.09 14:45
Локомотив – Пари НН
 - : -
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
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Антон Заболотный

ЦСКА

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Роман Ежов

Крылья Советов

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Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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Александр Солдатенков

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