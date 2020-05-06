Давид Янчик: «После дерби со «Спартаком» Вагнера сослали в дубль, так как он не подал мне руку»

Бывший нападающий ЦСКА Давид Янчик в интервью «СЭ» вспомнил детали дерби 2007 года со «Спартаком», в котором поляк сравнял счет в добавленное время.

— Лично мне Газзаев ничего не говорил после матча, — вспоминает Янчик. — Но я помню, что он был разочарован поведением Вагнера. В конце матча я его заменил, Вагнер не скрывал недовольства и даже не подал мне руку. После этого Газзаев отправил Вагнера в дубль. Несколько дней он потренировался с молодежью, а потом вернулся к нам. (Гоша Чернов)

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