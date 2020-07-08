Данни оценил шансы Азмуна покинуть «Зенит»
Экс-игрок «Зенита» Данни в интервью «Известиям» оценил шансы на переход Сердара Азмуна? в европейский клуб. По его мнению, сумма трансфера может быть очень большой.
— Говорят, Сердаром Азмуном интересуются европейские клубы. Уже наступил момент, когда его пора продавать?
— Азмун — очень эффективный нападающий, он много забивает. Когда он только переходил в «Зенит», было понятно, что это качественное усиление, так как до этого он ярко проявил себя в «Рубине» и «Ростове». Чтобы «Зенит» согласился продать Азмуна, те, кто на него претендует, должны предложить «Зениту» очень большие деньги.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1032270/sevastian-terletckii/chtoby-azmun-ushel-zenitu-dolzhny-predlozhit-ochen-bolshie-dengi