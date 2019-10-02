Данилин продлил контракт со «Спартаком» после получения тяжелой травмы

Полузащитник «Спартака-2» Максим Данилин продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано на четыре года. В 15 матчах ФНЛ он забил 2 гола.

— «У нас две новости о полузащитнике «Спартака-2» Максиме Данилине. Хорошая и, к сожалению, плохая, — говорится в сообщении пресс-службы клуба. — Начнем с плохой: Максим получил серьезную травму. Врачи диагностировали у него повреждение капсульно-связочного аппарата левого коленного сустава. На восстановление 18-летнего футболиста может уйти до восьми месяцев.

И хорошая новость. Данилин подписал новый контракт со «Спартаком»! Изначально речь шла о трехлетнем соглашении, но с учетом сложившихся обстоятельств руководство приняло решение поддержать талантливого воспитанника и предложить ему контракт на четыре года.

Желаем Максиму скорейшего выздоровления и новых успехов в составе красно-белых!"