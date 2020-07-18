Daily Mail: «Ливерпуль» хочет получить за Ловрена, которым интересуется «Зенит», 15 миллионов фунтов

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен может продолжить карьеру в «Зените», утверждает Daily Mail.

Российский клуб готов предложить около 9 миллионов фунтов стерлингов за 31-летнего хорвата. Ловрен рассматривают в качестве потенциальной замены для Бранислава Ивановича.

Но предложение «Зенита», скорее всего, отклонят. Прошлым летом «Ливерпуль» не отпустил защитника в «Рому» за 13 миллионов фунтов. Вероятно, «красные» снова потребует около 15 миллионов.

У Ловрена есть еще год по контракту с «Ливерпулем». Не исключена возможность, что мерсисайдцы продлят с ним соглашение еще на год, если он не уйдет этим летом.

В сезоне-2019/20 серебряный призер чемпионата мира-2018 провел 15 матчей за «Ливерпуль», забил один гол и сделал одну результативную передачу.