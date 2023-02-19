ЦСКА запустил челлендж в честь 100-летия клуба

ЦСКА запустил челлендж под названием в честь 100-летия клуба, сообщает пресс-служба армейцев.

Отмечается, что нужно снять видеоролик, автор которого должен сделать 100 вещей. Видео нужно подкрепить хештегом #100заЦСКА. Видео нужно отправить на электронную почту клуба.

Итоги конкурса будут подведены 29 апреля.