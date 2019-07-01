ЦСКА вспомнил сейв Акинфеева в матче с Испанией

Пресс-служба ЦСКА вспомнила сейв бывшего голкипера сборной России Игоря Акинфеева в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Испании. Встреча проходила ровно год назад – 1 июля.

– Ровно год назад в эту минуту сборная России и Игорь Акинфеев сделали всех нас невероятно счастливыми. Еще раз спасибо, капитан! – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

✨ Ровно год назад в эту минуту @TeamRussia и Игорь #Акинфеев сделали всех нас невероятно счастливыми 😊



Ещё раз спасибо, капитан! 🔴🔵 pic.twitter.com/1b1slWP6A2 – ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 1 июля 2019 г.

Выпуск "Спорт-Экспресса" за 2 июля 2018 года // Год назад Россия обыграла Испанию на ЧМ-2018. Как это было