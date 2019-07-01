19:52 | Футбол — РПЛ

ЦСКА вспомнил сейв Акинфеева в матче с Испанией

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Пресс-служба ЦСКА вспомнила сейв бывшего голкипера сборной России Игоря Акинфеева в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Испании. Встреча проходила ровно год назад – 1 июля.

– Ровно год назад в эту минуту сборная России и Игорь Акинфеев сделали всех нас невероятно счастливыми. Еще раз спасибо, капитан! – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Выпуск "Спорт-Экспресса" за 2 июля 2018 года // Год назад Россия обыграла Испанию на ЧМ-2018. Как это было

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