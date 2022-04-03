Невероятный промах Гбамена. Хавбек ЦСКА не забил в пустые ворота в матче с «Уралом»

Полузащитник ЦСКА Гбамен не смог забить в пустые ворота в матче с «Уралом»

Полузащитник ЦСКА Жан-Филипп Гбамен упустил выгодный шанс забить гол в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала».

На 70-й минуте ивуариец мог отличиться после подачи Юсуфа Языджи со штрафного, но неудачно принял мяч, находясь перед пустыми воротами в метре перед линией.

Гбамен выступает за ЦСКА на правах аренды из «Эвертона». На счету футболиста 1 гол и 1 результативная передача в 6 матчах за армейцев.