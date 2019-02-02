ЦСКА - "Сарпсборг". Прямая видеотрансляция матча

Стал известен стартовый состав ЦСКА на товарищеский матч с "Сарпсборгом".

С первых минут на поле выйдут следующие игроки: Акинфеев, Набабкин, Бекао, Щенников, Ефремов, Ахметов, Обляков, Эрнандес, Влашич, Чалов.

Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. Представляем вашему вниманию прямую видеотрансляцию игры.