ЦСКА - "Сарпсборг". Прямая видеотрансляция матча

Стал известен стартовый состав ЦСКА на товарищеский матч с "Сарпсборгом".
С первых минут на поле выйдут следующие игроки: Акинфеев, Набабкин, Бекао, Щенников, Ефремов, Ахметов, Обляков, Эрнандес, Влашич, Чалов.
Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. Представляем вашему вниманию прямую видеотрансляцию игры.
Наш стартовый состав на матч с Сарпсборгом 08!– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 2 февраля 2019 г.
Акинфеев, Набабкин, Бекао, @GShchennikov42, Ефремов, Ахметов, Обляков, @abelhernandezok, Влашич, Чалов
Все остальные - в запасе pic.twitter.com/NB8Gp431Eb
Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/media/live/?_ga=2.221538200.1048625668.1549120196-745106410.1535390889
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