18:07 | Футбол — РПЛ

ЦСКА - "Сарпсборг". Прямая видеотрансляция матча

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Стал известен стартовый состав ЦСКА на товарищеский матч с "Сарпсборгом".

С первых минут на поле выйдут следующие игроки: Акинфеев, Набабкин, Бекао, Щенников, Ефремов, Ахметов, Обляков, Эрнандес, Влашич, Чалов.

Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. Представляем вашему вниманию прямую видеотрансляцию игры.

 

 

Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/media/live/?_ga=2.221538200.1048625668.1549120196-745106410.1535390889

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