Кучаев: «Этот сезон точно доигрываю в «Рубине», а дальше посмотрим»

Полузащитник «Рубина» Константин Кучаев после матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:6) рассказал о планах возвращения в армейский клуб. 24-летний хавбек, права на которого принадлежат ЦСКА, забил единственный гол казанцев.

— О чем разговаривали с Ваней Обляковым перед пенальти?

— Нам обоим показалось, что пенальти странный.

— Планируешь возвращаться в ЦСКА?

— Этот сезон точно доигрываю в «Рубине», а дальше посмотрим.

— Какие были эмоции, когда выходили против ЦСКА?

— Ощущения непривычные, потому что раздевалка с другой стороны находится и разминались с другой стороны. Когда болельщики поддерживали, мне было привычно слышать их поддержку. Было чувство будто я отношусь к тем футболистам, которых поддерживают фанаты ЦСКА.

— Акинфеев после матча не предъявил?

— Нет, но думаю, что осадок у него остался.

— После матча бросилось в глаза, что вы много времени провели с игроками ЦСКА. Что обсуждали?

— Я по ним соскучился. Со всеми нормальные отношения. Рад был всех видеть, хотелось со всеми хоть немного, но пообщаться.