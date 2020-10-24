ЦСКА разгромил «Урал» в молодежном первенстве
ЦСКА крупно обыграл «Урал» в матче 7-го тура молодежного первенства — 5:0.
Дубль на свой счет записал нападающий Владислав Яковлев, по одному голу забили Андрей Савинов, Антон Крачковский, Никита Котин.
Молодежные команды
7-й тур
«Урал — мол.» (Екатеринбург) — «ЦСКА — мол.» (Москва) — 0:5 (0:3)
Голы: Яковлев, 20 (0:1). Яковлев, 37 (0:2). Савинов, 45 — с пенальти (0:3). Крачковский, 54 (0:4). Котин, 73 (0:5).
Судья: Лысенко (Йошкар-Ола).
24 октября. Сысерть. Стадион «Бажовия».
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