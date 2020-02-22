ЦСКА разгромил «Уфу», Сигурдссон сделал хет-трик

ЦСКА разгромил «Уфу» в контрольном матче — 3:0. Все три мяча армейцев забил Арнор Сигурдссон.

Товарищеский матч

«Уфа» — ЦСКА (Москва) — 0:3 (0:0)

Голы: Сигурдссон, 47 (0:1). Сигурдссон, 83 (0:2). Сигурдссон, 85 (0:3).

«Уфа»: Шафинский, Терентьев, Пуцко, Аликин, Никитин (Тилль, 79), Табидзе (Алиев, 29. Йокич, 60), Гиоргобиани (Агаларов, 65), Урунов (Карп, 76), Голубев (Фомин, 81), Вомбергар (Козлов, 65), Сысуев (Емельянов, 46).

ЦСКА: Акинфеев (Помазун, 46), Мариу Фернандес, Магнуссон, Карпов, Васин (Дивеев, 76), Обляков (Щенников, 68), Ахметов, Влашич (Кучаев, 76), Сигурдссон, Дзагоев (Бистрович, 60), Чалов (Шкурин, 76).

22 февраля. Кампоамор. Стадион «Кампоамор».