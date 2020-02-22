РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

ЦСКА разгромил «Уфу», Сигурдссон сделал хет-трик

19:48

ЦСКА разгромил «Уфу» в контрольном матче — 3:0. Все три мяча армейцев забил Арнор Сигурдссон.

Товарищеский матч

«Уфа» — ЦСКА (Москва) — 0:3 (0:0)

Голы: Сигурдссон, 47 (0:1). Сигурдссон, 83 (0:2). Сигурдссон, 85 (0:3).

«Уфа»: Шафинский, Терентьев, Пуцко, Аликин, Никитин (Тилль, 79), Табидзе (Алиев, 29. Йокич, 60), Гиоргобиани (Агаларов, 65), Урунов (Карп, 76), Голубев (Фомин, 81), Вомбергар (Козлов, 65), Сысуев (Емельянов, 46).

ЦСКА: Акинфеев (Помазун, 46), Мариу Фернандес, Магнуссон, Карпов, Васин (Дивеев, 76), Обляков (Щенников, 68), Ахметов, Влашич (Кучаев, 76), Сигурдссон, Дзагоев (Бистрович, 60), Чалов (Шкурин, 76).

22 февраля. Кампоамор. Стадион «Кампоамор».

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир