ЦСКА разгромил «Уфу», Сигурдссон сделал хет-трик
19:48
ЦСКА разгромил «Уфу» в контрольном матче — 3:0. Все три мяча армейцев забил Арнор Сигурдссон.
Товарищеский матч
«Уфа» — ЦСКА (Москва) — 0:3 (0:0)
Голы: Сигурдссон, 47 (0:1). Сигурдссон, 83 (0:2). Сигурдссон, 85 (0:3).
«Уфа»: Шафинский, Терентьев, Пуцко, Аликин, Никитин (Тилль, 79), Табидзе (Алиев, 29. Йокич, 60), Гиоргобиани (Агаларов, 65), Урунов (Карп, 76), Голубев (Фомин, 81), Вомбергар (Козлов, 65), Сысуев (Емельянов, 46).
ЦСКА: Акинфеев (Помазун, 46), Мариу Фернандес, Магнуссон, Карпов, Васин (Дивеев, 76), Обляков (Щенников, 68), Ахметов, Влашич (Кучаев, 76), Сигурдссон, Дзагоев (Бистрович, 60), Чалов (Шкурин, 76).
22 февраля. Кампоамор. Стадион «Кампоамор».
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
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