ЦСКА поздравил Жо с днем рождения

Бывший форвард ЦСКА Жо, выступающий за японский «Нагоя Крампус», 20 марта отмечает день рождения. Ему исполнилось 33 года.

Армейский клуб поздравил нападающего с днем рождения.

? Поздравляем с днём рождения экс-нападющего армейцев Жо, который забил 44 гола в 77 матчах за #ЦСКА! pic.twitter.com/5rVS0UrhxZ — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 20, 2020

Жо выступал за ЦСКА с 2006-го по 2008-й год и вместе с клубом стал чемпионом России, а также двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Также бразилец выступал за «Коринтианс», «Манчестер Сити», «Халл», «Галатасарай», «Интернасьонал», «Атлетико Минейро», «Аль-Шабаб» и «Цзянсу Сунин».