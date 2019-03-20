ЦСКА поздравил Жо с днем рождения

ЦСКА в Твиттере поздравил бывшего нападающего команды Жо с днем рождения. Сегодня бразильцу исполняется 32 год.

– Сегодня отмечает день рождения бразильский нападающий Жо, забивший 44 гола в 77 матчах за ЦСКА. Feliz aniversário. – говорится в сообщении.

​Жо выступал за армейцев с 2006 по 2008 год, став вместе с командой чемпион России, двукратным победителем Кубка и Суперкубка страны. В настоящее время форвард является игроком японского клуба "Нагоя Грампус".