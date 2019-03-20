ЦСКА поздравил Жо с днем рождения

ЦСКА в Твиттере поздравил бывшего нападающего команды Жо с днем рождения. Сегодня бразильцу исполняется 32 год.
– Сегодня отмечает день рождения бразильский нападающий Жо, забивший 44 гола в 77 матчах за ЦСКА. Feliz aniversário. – говорится в сообщении.
Жо выступал за армейцев с 2006 по 2008 год, став вместе с командой чемпион России, двукратным победителем Кубка и Суперкубка страны. В настоящее время форвард является игроком японского клуба "Нагоя Грампус".
Сегодня отмечает день рождения бразильский нападающий Жо, забивший 44 гола в 77 матчах за #ЦСКА. Feliz aniversário! pic.twitter.com/YZegJzleHK– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 20 марта 2019 г.
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