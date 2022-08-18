ЦСКА отдал в аренду Тарбу и Евсютина

ЦСКА объявил об уходе полузащитника Заура Тарбы и нападающего Степана Евсютина.

19-летний Тарба на правах аренды перейдет в «Аланию», которая играет в первой лиге. 18-летний Евсютин также на правах аренды пополнил «Звезду» из Санкт-Петербурга, выступающую во второй лиге.

«Алания» и «Звезда» будут иметь опцию обратного выкупа.