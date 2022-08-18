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Сегодня, 19:35

ЦСКА отдал в аренду Тарбу и Евсютина

Руслан Минаев
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ЦСКА объявил об уходе полузащитника Заура Тарбы и нападающего Степана Евсютина.

19-летний Тарба на правах аренды перейдет в «Аланию», которая играет в первой лиге. 18-летний Евсютин также на правах аренды пополнил «Звезду» из Санкт-Петербурга, выступающую во второй лиге.

«Алания» и «Звезда» будут иметь опцию обратного выкупа.

Источник: https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-dublja/zaur-tarba-i-stepan-evsyutin-pokinuli-pfk-cska/
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4
 ЦСКА 5 3 1 1 12-5 10
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 Сочи 5 3 0 2 7-9 9
6
 Динамо 5 2 3 0 10-4 9
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 Краснодар 5 2 2 1 9-7 8
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 Ахмат 5 2 2 1 7-5 8
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