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ЦСКА проиграл «Нижнему Новгороду» в товарищеском матче. Кучаев забил в свои ворота

ЦСКА проиграл «Нижнему Новгороду» в товарищеском матче
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
4 июля. ЦСКА — «Нижний Новгород» — 0:2.
Фото ПФК ЦСКА.

ЦСКА проиграл «Нижнему Новгороду» в товарищеском матче в рамках предсезонного турнира «Кубок Матч Премьер». Московский клуб уступил со счетом 0:2.

При этом москвичи забили первый мяч в свои ворота. В первом тайме автором автогола стал Константин Кучаев.

Во втором тайме преимущество нижегородцев увеличил Дмитрий Югалдин.

К этому моменту ЦСКА играл в меньшинстве после удаления Максима Мухина.

До этого команда Владимира Федотова уступила в товарищеским матчах «Велесу» (0:2) и «Зениту» (0:3).

Россия. Кубок Матч Премьер.
04 июл, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
0:2
Нижний Новгород
Голы
Кучаев, 19 (0:1), Югалдин, 81 (0:2)
ЦСКА
Акинфеев (Боков, 61) Гайич (Елеев, 83) Большаков (Лукин, 46) Дивеев Мухин Зайнутдинов (Конюхов, 84) Кучаев (Карраскаль, 40) Медина (Тарба, 62) Каптилович (Казаков, 62) Ермаков (Яковлев, 78) Заболотный (Чалов, 46)
Нижний Новгород
Гойло (Нигматуллин, 46) Александров Кечкеш (Агапов, 55) Юлдошев (Никитин, 63) Гоцук Корнюшин (Пенчиков, 77) Майга (Шарипов, 46) Калинский (Горбунов, 85) Берковский (Рыбчинский, 46) Милсон (Кротов, 63) Сулейманов (Югалдин, 63, Шильцов, 82)
Предупреждения
Ермаков 42’, Заболотный 45’, Мухин 50’, Карраскаль 90+5’  -  Майга 28’
Удаления
Мухин 61’ (вторая ж.к)
Судьи
Бобровский (Санкт-Петербург)

ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
5
29
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