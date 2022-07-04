ЦСКА проиграл «Нижнему Новгороду» в товарищеском матче. Кучаев забил в свои ворота

ЦСКА проиграл «Нижнему Новгороду» в товарищеском матче в рамках предсезонного турнира «Кубок Матч Премьер». Московский клуб уступил со счетом 0:2.

При этом москвичи забили первый мяч в свои ворота. В первом тайме автором автогола стал Константин Кучаев.

Во втором тайме преимущество нижегородцев увеличил Дмитрий Югалдин.

К этому моменту ЦСКА играл в меньшинстве после удаления Максима Мухина.

До этого команда Владимира Федотова уступила в товарищеским матчах «Велесу» (0:2) и «Зениту» (0:3).