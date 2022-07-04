ЦСКА проиграл «Нижнему Новгороду» в товарищеском матче. Кучаев забил в свои ворота
ЦСКА проиграл «Нижнему Новгороду» в товарищеском матче
ЦСКА проиграл «Нижнему Новгороду» в товарищеском матче в рамках предсезонного турнира «Кубок Матч Премьер». Московский клуб уступил со счетом 0:2.
При этом москвичи забили первый мяч в свои ворота. В первом тайме автором автогола стал Константин Кучаев.
Во втором тайме преимущество нижегородцев увеличил Дмитрий Югалдин.
К этому моменту ЦСКА играл в меньшинстве после удаления Максима Мухина.
До этого команда Владимира Федотова уступила в товарищеским матчах «Велесу» (0:2) и «Зениту» (0:3).
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|0
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6
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15
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|0
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|
Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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|
Локомотив – Н. Новгород
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|17.07
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|17.07
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