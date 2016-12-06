20:35 6 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА могут покинуть Онопко и Овчинников

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Отставка Леонида Слуцкого с поста главного тренера ЦСКА, которая произойдет после завтрашнего матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" может повлечь за собой уход из армейского клуба и его помощников – Сергея Овчинникова и Виктора Онопко. Виктор Гончаренко, который в ближайшее время должен быть назначен новым рулевым красно-синих, судя по всему, сформирует новый штаб.

Виктор Онопко работает в ЦСКА с 11 сентября 2009 года – тогда он вошел в тренерский штаб Хуанде Рамоса. После ухода испанца экс-спартаковец остался в системе клуба.

Сергей Овчинников появился в команде 14 декабря 2014 года, став старшим тренером армейцев. (Вячеслав КОРОТКИН)

Слуцкий уходит из ЦСКА. Live!

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Материалы сюжета: Слуцкий и ЦСКА: расставание
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КОММЕНТАРИИ (9)
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алЕкс

Я считаю себя адекватным болельщиком, но мне тоже кажется что Онопко и Овчинников ушли по дороге с односторонним движением, и обратного пути для них нет. Безусловно признавая все их заслуги для предыдущих клубов. Если они о них вспоминают конечно....

22:45 6 декабря

waleriy

Онопко Спартаку не нужен , сдал он команду. А Овчинников ноль без палочки никому не нужен.

22:29 6 декабря

fell62

Да с собой Лёня их заберёт в Ротор - 2 , что тоже европейский клуб )))

21:52 6 декабря

adamantane'

123

21:38 6 декабря

adamantane'

"которая произойдет после завтрашнего матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" может повлечь" - перед "может повлечь" тоже нужна запятая.

21:35 6 декабря

James Gang

Онопку в спартак!

21:22 6 декабря

Hummel

SSergey, да много ещё шарфов, нецелованных онопкой.

21:19 6 декабря

18/05/05

А вот это уже скорее приятная новость

20:57 6 декабря

SSergey

Поставили бы Онопко главным, все таки столько лет в структуре, да и символику цсковскую целовал, кто ж его теперь возьмет.

20:50 6 декабря

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