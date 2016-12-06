ЦСКА могут покинуть Онопко и Овчинников

Отставка Леонида Слуцкого с поста главного тренера ЦСКА, которая произойдет после завтрашнего матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" может повлечь за собой уход из армейского клуба и его помощников – Сергея Овчинникова и Виктора Онопко. Виктор Гончаренко, который в ближайшее время должен быть назначен новым рулевым красно-синих, судя по всему, сформирует новый штаб.
Виктор Онопко работает в ЦСКА с 11 сентября 2009 года – тогда он вошел в тренерский штаб Хуанде Рамоса. После ухода испанца экс-спартаковец остался в системе клуба.
Сергей Овчинников появился в команде 14 декабря 2014 года, став старшим тренером армейцев. (Вячеслав КОРОТКИН)
алЕкс
Я считаю себя адекватным болельщиком, но мне тоже кажется что Онопко и Овчинников ушли по дороге с односторонним движением, и обратного пути для них нет. Безусловно признавая все их заслуги для предыдущих клубов. Если они о них вспоминают конечно....
22:45 6 декабря
waleriy
Онопко Спартаку не нужен , сдал он команду. А Овчинников ноль без палочки никому не нужен.
22:29 6 декабря
fell62
Да с собой Лёня их заберёт в Ротор - 2 , что тоже европейский клуб )))
21:52 6 декабря
adamantane'
123
21:38 6 декабря
adamantane'
"которая произойдет после завтрашнего матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" может повлечь" - перед "может повлечь" тоже нужна запятая.
21:35 6 декабря
James Gang
Онопку в спартак!
21:22 6 декабря
Hummel
SSergey, да много ещё шарфов, нецелованных онопкой.
21:19 6 декабря
18/05/05
А вот это уже скорее приятная новость
20:57 6 декабря
SSergey
Поставили бы Онопко главным, все таки столько лет в структуре, да и символику цсковскую целовал, кто ж его теперь возьмет.
20:50 6 декабря