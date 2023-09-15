ЦСКА сыграет с «Крыльями Советов» в чемпионате России 16 сентября

ЦСКА дома сыграет с «Крыльями Советов» в рамках 8-го тура чемпионата России по футболу сезона 2023 / 2024 16 сентября, в субботу. Матч пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 14.00 по московскому времени.

Смотреть игру в прямом эфире можно на телеканале «Матч Премьер». Начало эфира — 13.55 мск. Также игры РПЛ сезона 2023 / 2024 доступны на сервисе Кинопоиск по платной подписке.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события игры ЦСКА — «Крылья Советов» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

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