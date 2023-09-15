Агент Сулейманова считает, что Сарвели не конкурент игроку в «Локомотиве»

Вадим Шпинев, агент нападающего «Локомотива» Тимура Сулейманова, рассказал о конкуренции для игрока в московском клубе.

«Конкуренция зарождает класс. Есть что подчерпнуть у мастеровитого футболиста Артема Дзюбы. Если возьмем Сарвели, то он в принципе не конкурент. Его брали под уход Изидора, Владислав дублировал его. Тимур — типичный центральный нападающий и прекрасно отдает себе отчет, что в команде есть такой более зрелый игрок, как Дзюба, в этом нет проблем», — приводит слова Шпинева Metaratings.ru.

Также агент пожелал игрокам «Локомотива» спортивных успехов и зрелищной игры, и отметил, что у Сулейманова всё впереди, он трудолюбивый и упорный человек.

14 сентября «Локомотив» объявил об аренде 23-летнего россиянина до конца сезона-2023/24 с правом выкупа.

Сулейманов выступал за «Пари НН» с 2020 года. Всего за клуб он провел 112 матчей, в которых забил 25 голов и отдал 9 результативных передач.