ЦСКА интересуется автором победного гола Euro-2016?

Нападающий "Лилля" Эдер может перейти в ЦСКА, утверждает L'Equipe. По информации источника, 29-летний форвард не входит в планы главного тренера "догов" Марсело Бьелсы, поэтому клуб настроен на продажу футболиста.
Отмечается, что помимо армейцев португалец входит в сферу интересов "Олимпиакоса", "Жироны", "Брайтона" и "Бирмингема". При этом все перечисленные клубы планируют лишь арендовать игрока, в то время как "Лилль" хочет выручить от продажи футболиста 6 миллионов евро.
Напомним, что в прошлом сезоне Эдер на клубном уровне во всех турнирах сыграл 37 матчей, забил шесть голов.
- ЦСКА (футбол)
- Олимпиакос Пр (Футбол)
- Лилль (Футбол)
- Бирмингем
- Жирона
- Эдерзиту Антониу Маседу Лопиш
- Брайтон
Dolphin75
Нудный мудрец А как же правило Гинера, не старше25???? 15:52 ____________ А у "С-Э" свои правила. Чтоб подобные вопросы печатались на сайте
16:09
Нудный мудрец
А как же правило Гинера, не старше25????
15:52
Levbereg
Melyfaro С такой статистикой ему только в Амкар идти 13:28 _______________________Я не болельщик Амкара, но не нужно оскорблять команды России. Просто 15 и 10 лет назад армейцы покупали молодых нападающих, а затем раскрывали их и продавали. Причем продажа Думбии стала шедевром. Продали взяли аренду))). Безусловно Зенит в этом году круче всех по трансферам. Как финансовым, так и качественным. Только ленивый не прикалывался над переходом Кузяева. Я тоже смеялся. И что теперь?
14:15
fedland
Странно, что на него не претендует Спартак. 29 лет это как раз та категория, которая интересует Спартак. Думаю Федун мог бы отгрузить лямов двадцать за этот перспективный трансфер...
13:37
Жорик Вартанов
совва ему уже 29 лет, не покупает ЦСКА таких игроков, если только в аренду возьмут...___________ а как же 40 летний Думбия?
13:36
Йоркширский олень
6 миллионов, для цска это огромные деньжищи
13:29
Melyfaro
С такой статистикой ему только в Амкар идти
13:28
marksan
Фигня!
13:19
совва
ему уже 29 лет, не покупает ЦСКА таких игроков, если только в аренду возьмут...
12:52