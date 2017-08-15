12:34 | Футбол — РФПЛ

ЦСКА интересуется автором победного гола Euro-2016?

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Нападающий "Лилля" Эдер может перейти в ЦСКА, утверждает L'Equipe. По информации источника, 29-летний форвард не входит в планы главного тренера "догов" Марсело Бьелсы, поэтому клуб настроен на продажу футболиста.

Отмечается, что помимо армейцев португалец входит в сферу интересов "Олимпиакоса", "Жироны", "Брайтона" и "Бирмингема". При этом все перечисленные клубы планируют лишь арендовать игрока, в то время как "Лилль" хочет выручить от продажи футболиста 6 миллионов евро.

Напомним, что в прошлом сезоне Эдер на клубном уровне во всех турнирах сыграл 37 матчей, забил шесть голов.

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Dolphin75

Нудный мудрец А как же правило Гинера, не старше25???? 15:52 ____________ А у "С-Э" свои правила. Чтоб подобные вопросы печатались на сайте

16:09

Нудный мудрец

А как же правило Гинера, не старше25????

15:52

Levbereg

Melyfaro С такой статистикой ему только в Амкар идти 13:28 _______________________Я не болельщик Амкара, но не нужно оскорблять команды России. Просто 15 и 10 лет назад армейцы покупали молодых нападающих, а затем раскрывали их и продавали. Причем продажа Думбии стала шедевром. Продали взяли аренду))). Безусловно Зенит в этом году круче всех по трансферам. Как финансовым, так и качественным. Только ленивый не прикалывался над переходом Кузяева. Я тоже смеялся. И что теперь?

14:15

fedland

Странно, что на него не претендует Спартак. 29 лет это как раз та категория, которая интересует Спартак. Думаю Федун мог бы отгрузить лямов двадцать за этот перспективный трансфер...

13:37

Жорик Вартанов

совва ему уже 29 лет, не покупает ЦСКА таких игроков, если только в аренду возьмут...___________ а как же 40 летний Думбия?

13:36

Йоркширский олень

6 миллионов, для цска это огромные деньжищи

13:29

Melyfaro

С такой статистикой ему только в Амкар идти

13:28

marksan

Фигня!

13:19

совва

ему уже 29 лет, не покупает ЦСКА таких игроков, если только в аренду возьмут...

12:52