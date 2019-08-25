Матч 7-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Ахматом» предваряла акция в память о бывшем голкипере армейцев Сергее Перхуне. Символический удар по мячу нанесла его вдова Юлия.

Юлия Перхун на матче ЦСКА и «Ахмата» pic.twitter.com/cb4MyFTEYu — Александр Рогулев (@a_rogulev) August 25, 2019

28 августа исполнится 18 лет со дня смерти Сергея Перхуна. 18 августа 2001 года в игре против «Анжи» в Махачкале во время выхода за пределы штрафной площадки Перхун столкнулся головами с нападающим Будуном Будуновым. Из-за тяжелой травмы головы Перхун через несколько дней скончался в больнице.