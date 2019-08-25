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ЦСКА — «Ахмат»: Вдова Сергея Перхуна нанесла символический удар по мячу

16:36
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Матч 7-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Ахматом» предваряла акция в память о бывшем голкипере армейцев Сергее Перхуне. Символический удар по мячу нанесла его вдова Юлия.

28 августа исполнится 18 лет со дня смерти Сергея Перхуна. 18 августа 2001 года в игре против «Анжи» в Махачкале во время выхода за пределы штрафной площадки Перхун столкнулся головами с нападающим Будуном Будуновым. Из-за тяжелой травмы головы Перхун через несколько дней скончался в больнице.

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