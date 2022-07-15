Цорн рассказал, что Жемалетдинов пропустит матч «Локомотива» с «Нижним Новгородом»
Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал о состоянии здоровья полузащитника Рифата Жемалетдинова. Он сообщил, что из-за травмы футболист пропустит матч 1-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом».
«Мы не смотрим позицию десятки. Рифат выпал надолго, но надеемся, что он приступит к тренировкам до второй половины чемпионата. Его восстановление быстро прогрессирует. Не ищем ему замену, Рифат очень ценный игрок. У нас есть Антон Миранчук, есть Бека-Бека, можем играть вообще без десятки.
К игре с «Нижним Новгородом» не готовится только Рифат Жамалетдинов из-за травмы. Все остальные в обойме», — сказал Цорн.
В первом туре чемпионата России «Локомотив» сыграет дома с «Нижним Новгородом» 17 июля.
25-летний Жемалетдинов получил травму ахилла в июне во время предсезонного сбора. Он пропустит от 7 до 9 месяцев.
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|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -