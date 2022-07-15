Цорн рассказал, что Жемалетдинов пропустит матч «Локомотива» с «Нижним Новгородом»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал о состоянии здоровья полузащитника Рифата Жемалетдинова. Он сообщил, что из-за травмы футболист пропустит матч 1-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом».

«Мы не смотрим позицию десятки. Рифат выпал надолго, но надеемся, что он приступит к тренировкам до второй половины чемпионата. Его восстановление быстро прогрессирует. Не ищем ему замену, Рифат очень ценный игрок. У нас есть Антон Миранчук, есть Бека-Бека, можем играть вообще без десятки.

К игре с «Нижним Новгородом» не готовится только Рифат Жамалетдинов из-за травмы. Все остальные в обойме», — сказал Цорн.

В первом туре чемпионата России «Локомотив» сыграет дома с «Нижним Новгородом» 17 июля.