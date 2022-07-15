Александр Алаев оформил Fan ID
Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев получил карту болельщика (Fan ID).
Александр Алаев оформил Fan ID.
Севастиан Терлецкий, Фото «СЭ»
Алаев исполняет обязанности президента РПЛ с 7 июля, он единственный кандидат на выборах главы лиги, которые назначены на 16 августа.
Карту болельщика можно оформить на «Госуслугах» — подать заявление может любой житель России, имеющий учетную запись на портале. Подтвердить данные владельца карты болельщика можно в МФЦ в 11 регионах.
С первого тура нового сезона Fan ID необходим для посещения стадионов в пяти городах: Екатеринбурге, Сочи, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Самаре. Остальные стадионы клубов РПЛ должны подключиться к проекту во второй части сезона-2022/23.
Положение команд
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Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
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|0
|0-0
|0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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