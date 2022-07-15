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Сегодня, 15:05

Александр Алаев оформил Fan ID

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Алаев оформил Fan ID.
Фото Севастиан Терлецкий, «СЭ»
Александр Алаев оформил Fan ID.
Фото Севастиан Терлецкий, «СЭ»
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Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев получил карту болельщика (Fan ID).

Александр Алаев оформил Fan ID. Фото Севастиан Терлецкий, "СЭ"
Александр Алаев оформил Fan ID.
Севастиан Терлецкий, Фото «СЭ»

Алаев исполняет обязанности президента РПЛ с 7 июля, он единственный кандидат на выборах главы лиги, которые назначены на 16 августа.

Карту болельщика можно оформить на «Госуслугах» — подать заявление может любой житель России, имеющий учетную запись на портале. Подтвердить данные владельца карты болельщика можно в МФЦ в 11 регионах.

С первого тура нового сезона Fan ID необходим для посещения стадионов в пяти городах: Екатеринбурге, Сочи, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Самаре. Остальные стадионы клубов РПЛ должны подключиться к проекту во второй части сезона-2022/23.

РПЛ
Александр Алаев
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2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
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 - : -
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