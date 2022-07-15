Александр Алаев оформил Fan ID

Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев получил карту болельщика (Fan ID).

Александр Алаев оформил Fan ID. Севастиан Терлецкий, Фото «СЭ»

Алаев исполняет обязанности президента РПЛ с 7 июля, он единственный кандидат на выборах главы лиги, которые назначены на 16 августа.

Карту болельщика можно оформить на «Госуслугах» — подать заявление может любой житель России, имеющий учетную запись на портале. Подтвердить данные владельца карты болельщика можно в МФЦ в 11 регионах.

С первого тура нового сезона Fan ID необходим для посещения стадионов в пяти городах: Екатеринбурге, Сочи, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Самаре. Остальные стадионы клубов РПЛ должны подключиться к проекту во второй части сезона-2022/23.