Чугунов: «В «Спартаке» произошел раскол, когда Абаскаль стал разделять игроков на хороших и плохих»

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов высказался о неудачных весенних результатах «Спартака».

«Сейчас видно, что что-то не то у «Спартака». Мне кажется, Абаскаль свалился на иностранцев. Он немножко возомнил о том, что у него в чемпионате России все легко получается, и в команде пошел раскол. Легионеры не соответствуют нужному уровню, и там нет коллектива. Абаскаль просто не на тех сделал ставку. Если ты работаешь в России, то, как бы то ни было, нравится тебе или не нравится, 80 или 70 процентов игроков должны быть россиянами, тогда будет и уважение. А Абаскаль вон с Промесом носится. Наверно, раскол в «Спартаке» произошел, когда Абаскаль стал разделять игроков: вы хорошие, а вы плохие, вы такие, вы сякие. Может, это не вина Абаскаля. Может, это другие сделали. Чтобы это знать, надо находиться внутри команды. Но то, что там дела не в порядке с коллективом, это явно видно», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Чугунова.

Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В феврале 2023-го московский клуб продлил контракт с испанским специалистом до лета 2025 года.

На данный момент красно-белые занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков за 27 туров.