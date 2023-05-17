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Сегодня, 12:52

Чугунов: «В «Спартаке» произошел раскол, когда Абаскаль стал разделять игроков на хороших и плохих»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов высказался о неудачных весенних результатах «Спартака».

«Сейчас видно, что что-то не то у «Спартака». Мне кажется, Абаскаль свалился на иностранцев. Он немножко возомнил о том, что у него в чемпионате России все легко получается, и в команде пошел раскол. Легионеры не соответствуют нужному уровню, и там нет коллектива. Абаскаль просто не на тех сделал ставку. Если ты работаешь в России, то, как бы то ни было, нравится тебе или не нравится, 80 или 70 процентов игроков должны быть россиянами, тогда будет и уважение. А Абаскаль вон с Промесом носится. Наверно, раскол в «Спартаке» произошел, когда Абаскаль стал разделять игроков: вы хорошие, а вы плохие, вы такие, вы сякие. Может, это не вина Абаскаля. Может, это другие сделали. Чтобы это знать, надо находиться внутри команды. Но то, что там дела не в порядке с коллективом, это явно видно», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Чугунова.

Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В феврале 2023-го московский клуб продлил контракт с испанским специалистом до лета 2025 года.

На данный момент красно-белые занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков за 27 туров.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005125802_eks-igrok_kubani_chugunov_v_spartake_proizoshel_raskol_kogda_abaskal_stal_razdelyat_igrokov_na_horoshih_i_plohih
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
18
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 25 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 17 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 25 1 6
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