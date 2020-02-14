Бывший защитник «Локомотива» Игорь Чугайнов прокомментировал «СЭ» слова бывшего президента ЦСКА Шахруди Дадаханова. Экс-глава клуба рассказал, что он и «Локомотив» дали главному судье финала Кубка России-2000 Николаю Левникову по 5 000 долларов.

— Помню, что в начале матча Боков получил красную карточку. Но правила меняются. На тот момент правила трактовались так. Дима Булыкин убегал один на один. В то время нарушение трактовалось как фол последней надежды. А позже, кстати, Булыкин забил гол в подобной ситуации. И мы увидели, что бы случилось, если бы Боков не сфолил.

— То есть вы не согласны, что судейство было односторонним?

— Говорить можно что угодно, но у каждого своя точка зрения.

— Слышали что-то про 5 тысяч долларов?

— Это из тех разговоров, когда кто-то что-то слышал. Но, понимаете, обсуждать человек может, когда что-то видел. А в рассуждениях далеко можно зайти. И не всегда люди дают одинаковую оценку тому, что видят. Слухов много было всегда. Зачем это обсуждать? (Гоша Чернов)