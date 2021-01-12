Что будет, если игрок или сотрудник «Спартака» сдаст положительный тест на ковид в ОАЭ

В ОАЭ, куда красно-белые отправятся на сборы 14 января, жесткие антиковидные правила. Въезжающие в страну обязаны: а) предоставить свежий отрицательный тест, сданный в стране вылета; б) сдать новый прямо в аэропорту, сообщить место пребывания — отель, и дождаться в режиме самоизоляции результата. При этом бывали случаи, когда при положительном результате ПЦР-теста из страны срочно депортировали всех пассажиров рейса, на котором прибыл инфицированный.

Однако, как пояснили в департаменте по связям с общественностью «Спартака», москвичам подобная мера не грозит. Если кто-то из футболистов, тренерского штаба или персонала сдать положительный тест по прибытии в Дубай, то этот человек будет изолирован от команды, помещен на карантин и пройдет курс лечения. Остальные смогут продолжить работу в штатном режиме.

При этом в медицинских страховках всех отправляющих на сбор спартаковцев предусмотрены случаи ковида и связанных с ним врачебных мероприятий — изоляция, терапия и т.д. (Вячеслав Короткин)