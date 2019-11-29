Число судей, которые могут работать в качестве видеоарбитра, увеличилось до 10

Количество судей, которые могут работать на матчах чемпионата России в качестве ВАР, увеличилось с 9 до 10. Об этом сообщил глава проекта по внедрению технологии в России Леонид Калошин.

В 18-м туре ВАР впервые будут работать на трех матчах: «Сочи» — «Оренбург» и «Зенит» — «Спартак», которые состоятся 1 декабря, и «Краснодар» — «Тамбов» 2 декабря. На играх впервые в качестве ВАР будет работать Сергей Иванов, а также помощники видеоассистента (AVAR) Владислав Безбородов и Евгений Турбин.

— Это связано с тем, что в среду Сергей Иванов получил лицензию Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) в качестве судьи, а Владислав Безбородов и Евгений Турбин — в качестве AVAR, — цитирует ТАСС Калошина. — Появилась возможность использовать их в соответствующих ролях уже на матчах 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

На данный момент у нас 10 судей, которые могут работать в поле с использованием ВАР, пять видеоассистентов и восемь помощников видеоарбитра. В общей сложности на текущий момент 13 человек обладают как минимум одним видом лицензии IFAB, из них четыре человека могут работать в любом качестве — и в качестве судьи, и в качестве VAR, и в качестве AVAR.