РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Червиченко — об интересе к Кокорину в Италии: «Максимум, кого он там может заинтересовать — команды серии Б»

11:40
Андрей Червиченко. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Андрей Червиченко. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Теги:

Экс-владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» прокомментировал слухи об интересе к нападающему красно-белых Александру Кокорину со стороны итальянской «Фиорентины».

«Не верю в интерес со стороны «Фиорентины» — это все агентские игры. Не вижу ни одного показателя, по которым Кокорин может быть интересен команде Серии А. Честно говоря, я не вижу, чем он может быть интересен первой шестерке РПЛ, не то чтобы итальянским командам. Максимум, кто может интересоваться им в Италии — команды Серии Б.

Даже в «Сочи» весной, когда им все восхищались, он не сделал ничего толкового. Если убрать ростовские мячи детям, то останется 3-4 мяча и одна передача. Он не забивал никому из грандов и не решал исходы матчей. Ну для таких клубов, как «Сочи», «Арсенал» он неплох. Но точно не «Фиорентина», если это вдруг произойдет — луна поменяет свою орбиту".

(Владимир Пушкарев)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир