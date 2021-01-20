Экс-владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» прокомментировал слухи об интересе к нападающему красно-белых Александру Кокорину со стороны итальянской «Фиорентины».

«Не верю в интерес со стороны «Фиорентины» — это все агентские игры. Не вижу ни одного показателя, по которым Кокорин может быть интересен команде Серии А. Честно говоря, я не вижу, чем он может быть интересен первой шестерке РПЛ, не то чтобы итальянским командам. Максимум, кто может интересоваться им в Италии — команды Серии Б.

Даже в «Сочи» весной, когда им все восхищались, он не сделал ничего толкового. Если убрать ростовские мячи детям, то останется 3-4 мяча и одна передача. Он не забивал никому из грандов и не решал исходы матчей. Ну для таких клубов, как «Сочи», «Арсенал» он неплох. Но точно не «Фиорентина», если это вдруг произойдет — луна поменяет свою орбиту".

(Владимир Пушкарев)