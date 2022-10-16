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16 октября, 23:58

Червиченко назвал Абаскаля лучшим тренером «Спартака» за последние 10 лет

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о работе нынешнего главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Это был отличный матч, вообще сегодня все было на высоком уровне. Борьба, самоотдача, движение. Футбол вышел на загляденье. Мне кажется, что наш футбол сейчас вообще становится лучше и интереснее. Видимо, отсутствие еврокубков сказывается на игроках, что они начали по-другому играть. Скорость появилась.
Результат дерби закономерен. В первом тайме ЦСКА были лучше, во втором тайме «Спартак» прибавил. Абаскаль изменил игру во втором тайме и это принесло результат. Сейчас уже понятно, что в «Спартаке» появился хороший тренер. С каждым матчем он мне нравится все больше и больше. Считаю, что за последние десять лет Абаскаль — лучший тренер «Спартака». Команда хорошо двигается, есть мысль, появился характер. Выгрызают результат, который необходим команде», — приводит «РБ Спорт» слова Червиченко.

Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года. Под его руководством красно-белые одержали 11 побед, 2 раза сыграли вничью и 4 раза потерпели поражение в матчах во всех турнирах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-chervichenko-abaskal-luchshij-trener-spartaka-za-poslednie-desyat-let/
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Андрей Червиченко
Гильермо Абаскаль
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 0 : 1
15.10 14:00
Химки – Факел
 0 : 0
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 2 : 3
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 3 : 2
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 0
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 0 : 3
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 2 : 2
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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