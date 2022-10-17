Жуков: «Может, Абаскаль начнет понимать, что Зиньковского надо выпускать с самого сначала»

Первый вице-спикер Госдумы РФ и болельщик «Спартака» Александр Жуков прокомментировал ничейный матч команды с ЦСКА (2:2) в 13-м туре РПЛ.

«В целом, очень интересная, равная и боевая игра была, настоящее дерби! Мне кажется, «Спартак» вышел на матч очень нервным. Во втором тайме начали играть нормально, замены были сделаны правильные. Теперь, может, Абаскаль начнет понимать, что Зиньковского надо выпускать с самого начала и что Мевля — не игрок уровня команды. Догонят «Зенит»? Посмотрим. Отрыв, конечно большой, но сейчас играют неплохо, вполне возможно», — приводит слова Жукова Metaratings.ru.

Антон Зиньковский в матче с ЦСКА отметился голом.

Также болельщик «Спартака» поделился мнением о спорных моментах матча с армейцами.

«Во время первого гола ЦСКА судья должен был остановить игру, но не остановил и «Спартак» получил гол. Здесь очень спорный момент, потому что Зобнин мог выбить в аут, если он хотел остановить игру. Еще один спорный момент был с возможным нарушением на Соболеве. Восемь желтых карточек? Да, матч был очень нервным, поэтому много желтых карточек», — отметил Жуков.

«Спартак» с 26 очками в 13 матчах поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА идет на третьей строчке с 25 очками, опережая «Ростов» по дополнительным показателям.

Лидирует в турнирной таблице РПЛ «Зенит», у которого на счету 33 очка.