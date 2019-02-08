Черевченко рассказал, что меняет в игре "Арсенала" после Кононова

Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко после заключительного, третьего игрового дня на втором сборе в Белеке – победа второго состава над "Ленинградцем" (1:0) и ничья с "Кальмаром" (1:1) – оценил встречу со шведским клубом и назвал главное отличие в стиле по сравнению с Олегом Кононовым. Ранее на этом сборе красно-желтые победили сербскую "Младость" (4:1) и уступили казахстанскому "Жетысу" (1:2)

- Игра была боевая, хороший спарринг, - сказал Черевченко. - Не получилось реализовать свои моменты в первом тайме. Результат мог быть иным, но у нас и в этой игре, и в предыдущих счет на первом месте не стоял. На этом сборе хотели посмотреть, как ребята на фоне больших нагрузок проводят все 90 минут, поскольку в марте у нас будет трудный период, семь игр за один месяц. Ребята – молодцы, выдержали. Да, в конце второго тайма немного подсели, но это нормальное явление. И даже при этом мы имели хорошие моменты, когда проходил быстрый выход из обороны в атаку. Если бы ноги были свежие, думаю, доводили бы эти эпизоды. Мы двигаемся вперед, от матча к матчу ребята прибавляют и в физическом плане, и в плане сыгранности. Есть положительные моменты.

Что мы меняем на этом сборе, в первую очередь – это оборона. Речь не конкретно про защиту, а про оборону всей командой. Когда соперник начинает играть первым номером, требуется немного "опуститься" и ждать своего шанса в контратаке, потому что у нас есть быстрые фланги и нападающий, есть, кому отдать последнюю передачу.

Сегодня поначалу мы владели преимуществом, играли первым номером. У нас соперник сел в оборону, а мы искали свой момент в атаке. И в целом этой игрой я доволен. Главное – что у нас нет серьезных травм. Не играли Эванс Кангва, Гия Григалава, Игорь Горбатенко – но у них даже не повреждения, а небольшой дискомфорт. По этой причине мы их придержали, впереди еще третий сбор. Слава богу, серьезных травм не было, все обошлось. А болельщикам пожелаю любить и верить в команду. (Артем Агапов)