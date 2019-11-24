Черевченко назвал грубейшими ошибки «Арсенала» в матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко после домашнего матча 17-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2) выразил мнение, что его команда могла рассчитывать на положительный итог. При этом он рассказал: перейти на схему с двумя центральными защитниками он планировал не во втором, а еще в первом тайме.

— О матче можно долго рассуждать и много говорить. Была интересная игра, — сказал Черевченко на послематчевой пресс-конференции. — В первом тайме «Краснодар» три раза ударил по воротам — два забил. Это наши грубейшие ошибки, слабо сыграли в подборе в двух моментах.

А так — после матча поблагодарил ребят за игру. Еще в первом тайме должны были сравнивать (счет), в нескольких случаях вратарь выручил «Краснодар». Второй тайм начали в хорошем темпе, были опасные моменты, к сожалению, для победы этого было мало.

— Две разные схемы «Арсенала»: как выбрали стартовую, с тремя центральными защитниками, и когда пришли к выводу, что ее нужно менять?

— Раскрою секрет: хотели это сделать еще в первом тайме, но последние 10 минут мы «Краснодар» почти не отпускали, поэтому решили отложить смену на второй тайм. Не было смысла держать трех центральных защитников, готовили выход сначала Лесового, чтобы добавить командной скорости, потом — Ломовицкого. (Артем Агапов)

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