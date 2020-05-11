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Черчесов поздравил Семина с днем рождения

15:15
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил главного тренера «Локомотива» Юрия Семина с днем рождения.

— 32 года назад мне посчастливилось провести под руководством Юрия Семина в «Локомотиве» первый полноценный футбольный сезон, ставший определяющим в моей футбольной карьере, — написал Черчесов в Instagram. — Тренер доверил мне место в стартовом составе во всех тридцати играх чемпионата, которые я отыграл от первой до последней минуты. И сегодня Юрий Павлович так же молод душой и предан любимому делу. С Днем рождения!

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