Черчесов назвал Галактионова лучшим тренером РПЛ этого сезона

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов назвал лучшего тренера чемпионата России в этом сезоне.

«Лучший тренер РПЛ в этом сезоне? Михаил Галактионов», — сказал Черчесов на «Спартак Шоу» в VK видео.

«Локомотив» завершил первую часть сезона на пятом месте в чемпионате России. Команда Галактионова набрала 35 очков за 18 туров.