Защитник «Пари НН» Магкеев не считает футбольных агентов злом

Защитник «Пари НН» Станислав Магкеев, что не считает агентов плохим явлением в футболе.

«Есть ли у меня агент? Да, конечно, Александр Клюев. Как отношусь к ним? У меня с Александром очень хорошие, приятельские отношения. Для меня агенты — не зло. Для меня он товарищ. Просто если так устроен рынок, ты принимаешь эти правила игры и все.

Можно ли справиться без агентов? Можно, если ты игрок большого уровня, показываешь качественный футбол и у тебя есть предложения. Но бывают такие ситуации, когда в твою жизнь входят травмы или что-то еще — и в такие моменты агент тебе помогает, чтобы ты не вел переговоры с клубом. Занимаешься своим делом, а он своим. Просто разгружаешь себе голову», — сказал Магкеев «РБ Спорт».

25-летний россиянин является воспитанником московского «Локомотива». С лета 2024 года он выступает за «Пари НН».