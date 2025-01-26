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Защитник «Пари НН» Магкеев не считает футбольных агентов злом

Владислав Маслов
Корреспондент
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Защитник «Пари НН» Станислав Магкеев, что не считает агентов плохим явлением в футболе.

«Есть ли у меня агент? Да, конечно, Александр Клюев. Как отношусь к ним? У меня с Александром очень хорошие, приятельские отношения. Для меня агенты — не зло. Для меня он товарищ. Просто если так устроен рынок, ты принимаешь эти правила игры и все.

Можно ли справиться без агентов? Можно, если ты игрок большого уровня, показываешь качественный футбол и у тебя есть предложения. Но бывают такие ситуации, когда в твою жизнь входят травмы или что-то еще — и в такие моменты агент тебе помогает, чтобы ты не вел переговоры с клубом. Занимаешься своим делом, а он своим. Просто разгружаешь себе голову», — сказал Магкеев «РБ Спорт».

25-летний россиянин является воспитанником московского «Локомотива». С лета 2024 года он выступает за «Пари НН».

Источник: РБ Спорт
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Станислав Магкеев
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2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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