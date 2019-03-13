Чалов – лучший игрок 19-го тура РПЛ

Нападающий ЦСКА Федор Чалов, который забил гол и отдал голевую передачу в матче против "Рубина" (3:0), признан лучшим игроком 19-го тура чемпионата России, сообщает Твиттер РПЛ.

В текущем сезоне на счету Чалова 26 матчей за ЦСКА, 12 голов и 5 голевых передач.

Красно-синие с 33 очками занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, отставание от "Краснодара" – 1 балл, от лидирующего "Зенита" – 4 балла.

Чемпионат России, премьер-лига: турнирная таблица, календарь и результаты матчей, расписание игр по турам и датам