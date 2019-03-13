Чалов – лучший игрок 19-го тура РПЛ

Нападающий ЦСКА Федор Чалов, который забил гол и отдал голевую передачу в матче против "Рубина" (3:0), признан лучшим игроком 19-го тура чемпионата России, сообщает Твиттер РПЛ.
В текущем сезоне на счету Чалова 26 матчей за ЦСКА, 12 голов и 5 голевых передач.
Красно-синие с 33 очками занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, отставание от "Краснодара" – 1 балл, от лидирующего "Зенита" – 4 балла.
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🎉 Подводим итоги совместного голосования РПЛ, МАТЧ ПРЕМЬЕР и МАТЧ ТВ: лучшим игроком 19-го тура стал Федор Чалов– Российская Премьер-Лига (@rfpl) 13 марта 2019 г.
📊 Нападающий ЦСКА набрал 18 399 голосов (42,88%) пользователей ВКонтакте
⚽ В матче против "Рубина" Чалов забил гол и отдал голевую передачу#ИгрокТура #ЦСКА pic.twitter.com/eYuyV2UCQq