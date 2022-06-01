Бывший защитник «Динамо» Чичерин рассказал о скандальном уходе из клуба

Бывший защитник «Динамо» Никита Чичерин рассказал, как уходил из московского клуба в 2013 году. 31-летний игрок выступал за «бело-голубых» с 2004 по 2013 год.

«Больной вопрос для меня. В том, что со мной разорвали контракт, нет объективности и спортивного принципа. Это не слова обиженного игрока, это язык фактов. В мае 2013 года я подписал новое соглашение с «Динамо» на три года. Степашин за месяц до этого говорил, что мое продление — одна из главных задач клуба. Я чувствовал доверие со стороны «Динамо», все классно. А через полгода, в декабре, клуб разрывает со мной контракт«, — приводит слова Чичерина Sport24.

Защитник рассказал, что было в промежутке между продлением и разрывом контракта.

«Я держал эту ситуацию в себе 10 лет, постоянно о ней думал. Сейчас хочу поделиться, в надежде на, что моя история в будущем кому-то поможет. Итак, в сезоне-2012/13 я сыграл где-то 18 матчей, продлил соглашение в мае, все хорошо, Петреску мне доверяет. Летом президентом «Динамо» становится Борис Романович Ротенберг, а на пост спортивного директора приходит Гурам Аджоев. В клуб на мою позицию сразу берут Борю Ротенберга — сына Бориса Романовича. Правых защитников сразу становится очень много — я, Боря, Игорь Шитов и Люк Уилкшир. Но вроде все развивается нормально, никаких предпосылок к чему-то нехорошему нет. На тот момент мои интересы представляло агентство Германа Ткаченко. За два дня до закрытия трансферного окна мне позвонил Кахор Муминов и сказал, что надо уходить в аренду. Я — вообще в шоке. Дело даже не в самой аренде — в ней ничего страшного нет. Но просто со мной за два месяца до этого подписали полноценное соглашение, я настроен на матч в основе, даже квартиру с женой сняли поближе к Новогорску. Я попросил Кахора дать мне время подумать. В итоге решил остаться» , — сказал он.

Чичерин объяснил, з ачем решил остаться в «Динамо».

«Мне было непонятно — почему я? Принял решение на эмоциях, но ты меня тоже пойми: мне 23 года, я готов был доказывать и, как я считаю, выглядел не хуже других футболистов своей позиции. Плюс если меня хотели отдать в аренду, почему тянули до последнего? Почему сказали не на сборах, а за три дня до закрытия трансферного окна? Что было дальше? Через несколько дней после моего решения, когда трансферное окно закрылось, вышло интервью многоуважаемого Гурама Захарыча. В том числе у него спросили про меня. Он ответил так: «Ему лучше было бы уйти в аренду. Сидеть и не играть — это не очень хорошо. У него семейное положение сейчас не позволяет пока рассматривать другие варианты, жена вроде как в положении. Он хочет остаться в Москве». Чтобы ты понимал, жена у меня беременна не была. После выхода этого интервью мы с ней были в шоке. Еще и родители начали звонить: «Вы почему нам не сказали?!» — заявил защитник.

Также он рассказал, был ли у него разговор с Гурамом Аджоевым после выхода интервью.

«Да. После одной из тренировок я к нему подошел и объяснил, что в моем понимании не очень правильно говорить о беременности моей жены, не зная правды. Идя на разговор, я рассчитывал, что он адекватный мужик и руководитель. С моей стороны не было никакого хамства, я с ним спокойно разговаривал. С его же стороны градус разговора поднимался с каждым предложением, причем максимально быстро. В конце он уже перешел на упреки и крики в моей адрес. Я вообще не понимал, что происходит. После этого разговора за полгода в «Динамо» я сыграл всего две игры. Для меня показательно, что за тот год «Динамо» избавилось от трех правых защитников: от меня, Игоря Шитова и Люка Уилкшира. В какой-то момент остался только Боря» , — сказал Чичерин.

Защитник рассказал, как в итоге с ним разорвали контракт.

«За месяц до конца первого круга мне снова позвонил Кахор: «Клуб хочет разорвать с тобой контракт». Напоминаю: за полгода до этого меня продлили на три года. Я ответил: «Что за бред? У меня 2,5 года контракта еще». 10 декабря с расторг контракт с клубом, получил небольшую компенсацию — ну и все. После этого все пошло по одному месту. В итоге я поехал на полгода в тонущую «Волгу», где люди по шесть месяцев не получали зарплату. Но тут, справедливости ради отмечу, что Герман эти полгода платил мне зарплату из своего кармана. «Волга» вылетела, мое соглашение закончилось. Очень важно: я беру на себя полную ответственность за решение разорвать контракт с клубом. Это полностью мое решение — я приехал в офис «Динамо» и подписал документ. Но отмечу, мне было всего 23 года и у меня тогда были агенты. На них тоже есть доля ответственности за то, что произошло. Они должны были подсказать, как сделать лучше. Как в итоге нашел себе новый клуб? Орещук, по просьбе «ПроСпортс», помог подписаться с «Томью» Непомнящего. С того момента мое сотрудничество с агентством Ткаченко прекратилось» , — рассказал он.