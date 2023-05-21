Бывший защитник «Анжи» Валентич: «При расширении РПЛ до 18 клубов уровень лиги снизится еще сильнее»

Бывший защитник «Анжи» Никола Валентич считает, что расширение РПЛ до 18 клубов не принесет лиге пользы.

«При расширении РПЛ до 18 команд все получат нагрузку, которая нужна из-за отсутствия еврокубков, тут нет вопросов, но снизится качество, точно еще снизится уровень чемпионата. Простой закон — когда команд в лиге меньше, качество самой лиги становится выше. Думаю, будет много неинтересных и скучных матчей. Я считаю, что 16 клубов — оптимальный вариант на данный момент», — приводит «РБ Спорт» слова Валентича.

На данный момент в чемпионате России выступают 16 команд, которые играют между собой дома и на выезде в два круга.