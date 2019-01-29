Бывший вратарь "Шахтера": "Уход Ракицкого в "Зенит" ослабит команду"

Бывший вратарь "Шахтера" Юрий Вирт - о переходе в "Зенит" защитника Ярослава Ракицкого.

- Он хотел уйти, и это его выбор. Конечно, многие думали, что Ракицкий перейдет в какой-то солидный европейский клуб, но "Зенит" предложил хорошие деньги, - цитирует экс-футболиста "Команда №1". - Потеря Ракицкого, безусловно, ослабит "Шахтер". Он – футболист высокого класса, игрок сборной Украины. Конечно, в последнее время Ярослав не блистал, но, думаю, это был временный спад в его игре.

"Зенит" подписал контракт с 29-летним футболистом на 3,5 года.

Всю профессиональную карьеру Ракицкий провел в составе "Шахтера". В первой команде донецкого клуба он дебютировал в 2009 году. Всего за "Шахтер" он провел 326 матчей и забил 14 мячей.

В составе команды он выиграл семь чемпионатов, шесть Кубков и шесть Суперкубков Украины. За сборную страны футболист отыграл 54 матча и забил 4 мяча, принимал участие в Евро-2012 и 2016.

Таблица переходов РПЛ