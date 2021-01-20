Бывший вратарь сборной России Лодыгин перешел в греческий клуб
19:44
Бывший вратарь «Зенита», «Арсенала» и сборной России Юрий Лодыгин заключил контракт с греческим клубом «ПАС Янина», утверждает Transfermarkt.
Соглашение с 30-летним вратарем рассчитано до конца нынешнего сезона.
Лодыгин находился без клуба после того, как в августе покинул тульский «Арсенал». Также в России голкипер защищал цвета «Зенита» с 2013 по 2019 годы.
В Греции, гражданством которой обладает Лодыгин, он прежде выступал за клубы «Ксанти», «Эордаикос» и «Олимпиакос».
Лодыгин является двукратным чемпионом России и обладателем Кубка страны с «Зенитом».
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