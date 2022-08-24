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24 августа, 23:05

Орещук считает, что «Динамо» быстро найдет замену полузащитнику Моро

Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал информацию о переходе полузащитника московского клуба Николы Моро в «Болонью».

По информации «СЭ», 24-летний хорват прибыл в Италию, где начал проходить медосмотр для перехода в итальянский клуб.

«То, что это хороший игрок и потеря для «Динамо» — это 100 процентов, тут, как говорится, и к бабке не ходи, — приводит слова Орещука Betonmobile.ru. — Для этого и существует селекционный отдел, который знал, что Моро уйдет, и надо искать футболиста на эту позицию. Насколько я знаю, Никола и его агенты предупреждали руководство «Динамо» о том, что если будет вариант, то они уйдут. Потому что все-таки чемпионат мира на носу, надо двигаться вперед, игроку надо там оказаться«.

Он считает, что бело-голубых есть замена на случай ухода полузащитника.

«Жаль, что отпал вариант с израильтянином Карцевым. Как я понимаю, это был план «А» для «Динамо», но он не сработал. Значит, нужно прибегать к плану «Б». Там есть серьезный спортивный директор Бувач, я думаю, что он понимает, что происходит, как из этой ситуации нужно выкрутиться. Поэтому я не думаю, что у клуба будут какие-то проблемы. Мне кажется, что проблем не будет, они быстро сработают и быстро найдут замену. Одно дело, как поступил Варела — собрал вещи и уехал. А другое дело Моро, который об этом предупредил так же, как и Шиманьски, в конце сезона, что если ему поступит предложение, то он уйдет, ищите замену. Молодец, что так поступил, это приветствуется. Я уверен, что у «Динамо» есть план «Б», и они им воспользуются», — сказал Орещук.

В нынешнем сезоне Моро принял участие в шести матчах за «Динамо» в Российской премьер-лиге и отдал две результативные передачи. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: https://betonmobile.ru/oreshhuk-schitaet-chto-dinamo-byistro-naydet-zamenu-poluzashhitniku-moro
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