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Геркус считает, что формат Кубка РПЛ будет интересным для болельщиков

Бывший президент «Локомотива» Геркус оценил формат Кубка РПЛ
Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус оценил формат Кубка РПЛ, который может появиться со следующего сезона.

«Формат, может быть, немного сложноват, но для болельщиков, мне кажется, это будет любопытно, они привыкнут. Поскольку у команд появляется еще один шанс проявить себя. В целом, думаю, все останутся довольны: игр больше, плюс новый турнир с коммерческой подоплекой. Это не просто товарищеские матчи, а встречи с довольно приличными, существенными суммами призовых», — приводит RT слова Геркуса.

По словам функционера, клубы из средней части турнирной таблицы РПЛ смогут конкурировать с лидерами за победу в Кубке лиги.

«Они смогут где-то перераспределить свои силы, попробовать выиграть этот турнир — Кубок Лиги, поскольку в чемпионате круг претендентов на чемпионство достаточно узкий, а также появится возможность немного заработать», — добавил Геркус.

Ранее сообщалось, что Кубок РПЛ в случае утверждения проекта пройдет по системе с двойным выбыванием — на групповом этапе 16 команд будут разделены на четыре группы, после чего параллельно пройдут два турнира плей-офф. Суперфинал турнира планируется провести перед 30-м туром РПЛ и финалом Кубка страны.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1011439-gerkus-futbol-rpl
Футбол
РПЛ
Илья Геркус
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