Гладилин считает «Спартак» фаворитом в матче с «Сочи»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча красно-белых против «Сочи» в рамках 5-го тура РПЛ.

«Спартак» — фаворит. Он играет у себя, все игроки в хороших кондициях, все в строю. Будет, наверняка, полный стадион, поддержка болельщиков большая.

Думаю, что для «Сочи» ничейный результат будет положительным. Все-таки команда с новым тренером, поменялось там кое-что. Но команда старается, играет. Будет непросто «Спартаку» выиграть, но я думаю, что победа будет за красно-белыми», — приводит «Газета.ru» слова Гладилина.

Матч «Спартак» — «Сочи» состоится завтра, 14 августа. Начало — в 20.00 (мск).