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Бывший нападающий «Локомотива» Ндойе: «Смородская — хорошая и сильная женщина»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива» Даме Ндойе в комментарии для «СЭ» вспомнил о работе с экс-президентом московского клуба Ольгой Смородской.

«Смородская — хорошая и сильная женщина. Она пыталась создать мощную команду. Хотела, чтобы мы все были вместе. Наверное, она делала все возможное. Если она говорит, что я — один из лучших ее трансферов, возможно, так и есть. Я лишь делал свою работу», — сказал Ндойе «СЭ» на стенде РФС в рамках форума «Россия — Африка».

Смородская стала президентом «Локомотива» в 2010 году. В 2016 она покинула свой пост в московском клубе.

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
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 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
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 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
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Кр. Советов – Динамо
 - : -
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Ростов – Зенит
 - : -
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