Бывший нападающий «Локомотива» Ндойе: «Смородская — хорошая и сильная женщина»

Бывший нападающий «Локомотива» Даме Ндойе в комментарии для «СЭ» вспомнил о работе с экс-президентом московского клуба Ольгой Смородской.

«Смородская — хорошая и сильная женщина. Она пыталась создать мощную команду. Хотела, чтобы мы все были вместе. Наверное, она делала все возможное. Если она говорит, что я — один из лучших ее трансферов, возможно, так и есть. Я лишь делал свою работу», — сказал Ндойе «СЭ» на стенде РФС в рамках форума «Россия — Африка».

Смородская стала президентом «Локомотива» в 2010 году. В 2016 она покинула свой пост в московском клубе.