Источник: Бальде может присоединиться к «Спартаку» в начале следующей недели

Бальде может присоединиться к «Спартаку» в начале следующей недели

«Спартак» согласовывает последние детали трансфера бывшего нападающего «Кальяри» Кейта Бальде, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, 27-летний сенегалец может присоединиться к московскому клубу в начале следующей недели в случае успешного прохождения медицинского осмотра.

Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что нападающий может перейти в «Спартак» на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне Бальде забил три мяча и отдал три результативные передачи в 26 матчах за «Кальяри» в серии А. Ранее он также играл за «Интер», «Лацио» и «Монако».