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Источник: Бальде может перейти в «Спартак» на правах свободного агента

Бальде может перейти в «Спартак» на правах свободного агента
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Кейта Бальде.
Фото Global Look Press

Бывший нападающий «Кальяри» Кейта Бальде может перейти в «Спартак» на правах свободного агента, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации источника, в случае перехода 27-летнего сенегальца в московский клуб его зарплата составит 1,5 миллиона евро в год.

При этом агент нападающего Федерико Пасторелло не подтвердил эту информацию. «Я ничего не знаю об этом», — сказал он.

В прошедшем сезоне Бальде забил три мяча и отдал три результативные передачи в 26 матчах за «Кальяри» в серии А. Ранее он также играл за «Интер», «Лацио» и «Монако».

Источник: https://t.me/karpinside/23811
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 Зенит 6 4 2 0 13-2 14
2
 Спартак 6 4 1 1 14-4 13
3
 ЦСКА 6 4 1 1 16-7 13
4
 Динамо 6 3 3 0 11-4 12
5
 Ростов 6 3 3 0 12-9 12
6
 Краснодар 6 3 2 1 11-7 11
7
 Сочи 6 3 1 2 9-11 10
8
 Ахмат 6 2 2 2 9-9 8
9
 Химки 6 2 1 3 8-9 7
10
 Кр. Советов 6 1 3 2 7-10 6
11
 Оренбург 6 2 0 4 8-12 6
12
 Локомотив 6 1 3 2 7-12 6
13
 Н. Новгород 6 1 2 3 8-12 5
14
 Факел 6 0 4 2 8-12 4
15
 Урал 6 0 1 5 1-11 1
16
 Торпедо 6 0 1 5 3-14 1
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Сочи – Химки
 - : -
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Н. Новгород – Динамо
 - : -
27.08 17:30
Факел – Спартак
 - : -
27.08 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
28.08 13:00
Урал – Зенит
 - : -
28.08 15:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
28.08 17:30
Торпедо – Краснодар
 - : -
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