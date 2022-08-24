Источник: Бальде может перейти в «Спартак» на правах свободного агента

Бальде может перейти в «Спартак» на правах свободного агента

Бывший нападающий «Кальяри» Кейта Бальде может перейти в «Спартак» на правах свободного агента, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации источника, в случае перехода 27-летнего сенегальца в московский клуб его зарплата составит 1,5 миллиона евро в год.

При этом агент нападающего Федерико Пасторелло не подтвердил эту информацию. «Я ничего не знаю об этом», — сказал он.

В прошедшем сезоне Бальде забил три мяча и отдал три результативные передачи в 26 матчах за «Кальяри» в серии А. Ранее он также играл за «Интер», «Лацио» и «Монако».