Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов в разговоре с «СЭ» отреагировал на переход нападающего Бальде Кейта в московский клуб.

«Спартаку» нужен третий нападающий, если они хотят конкурировать с «Зенитом». Даже если бы Мозес не был травмирован, то еще один игрок нужен бы был все равно. Также есть вероятность, что Николсон уйдет. Может, у них есть внутренняя договоренность, что Шамар, например, хочет играть в Европе и предупреждает, что надо искать нового игрока. Поэтому это логичный трансфер. Получится у Кейта или нет мы не знаем, но игрок он хороший. Кейта разноплановый и быстрый игрок. Бальде не только забивает, но и много отдает», — сказал Баженов «СЭ».

В пятницу, 26 августа, красно-белые объявили о трансфере Кейта. Контракт с нападающим рассчитан до 2025 года.

В прошедшем сезоне 27-летний сенегалец забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи в 26 матчах за «Кальяри» в серии А. Ранее он также играл за «Интер», «Лацио» и «Монако».