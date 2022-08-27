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Баженов — о переходе Кейта: «Спартаку» нужен третий нападающий, если они хотят конкурировать с «Зенитом»

Баженов прокомментировал переход Кейта в «Спартак»
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов в разговоре с «СЭ» отреагировал на переход нападающего Бальде Кейта в московский клуб.

«Спартаку» нужен третий нападающий, если они хотят конкурировать с «Зенитом». Даже если бы Мозес не был травмирован, то еще один игрок нужен бы был все равно. Также есть вероятность, что Николсон уйдет. Может, у них есть внутренняя договоренность, что Шамар, например, хочет играть в Европе и предупреждает, что надо искать нового игрока. Поэтому это логичный трансфер. Получится у Кейта или нет мы не знаем, но игрок он хороший. Кейта разноплановый и быстрый игрок. Бальде не только забивает, но и много отдает», — сказал Баженов «СЭ».

В пятницу, 26 августа, красно-белые объявили о трансфере Кейта. Контракт с нападающим рассчитан до 2025 года.

В прошедшем сезоне 27-летний сенегалец забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи в 26 матчах за «Кальяри» в серии А. Ранее он также играл за «Интер», «Лацио» и «Монако».

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Рома

Обе забьют - да

32%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.73

П1

15%

2.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов
ЦСКА

Ф2(0)

21%

1.90

Обе забьют - да

26%

1.70

ТБ 2.5

25%

1.86
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1(-1.5)

19%

1.51

ИТБ1 (2.5)

14%

1.57

Обе забьют - да

11%

1.62
Бальде Кейта
Никита Баженов
Футбол
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ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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И В Н П +/- О
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 Зенит 6 4 2 0 13-2 14
2
 Спартак 6 4 1 1 14-4 13
3
 ЦСКА 6 4 1 1 16-7 13
4
 Сочи 7 4 1 2 13-12 13
5
 Динамо 6 3 3 0 11-4 12
6
 Ростов 6 3 3 0 12-9 12
7
 Краснодар 6 3 2 1 11-7 11
8
 Ахмат 6 2 2 2 9-9 8
9
 Химки 7 2 1 4 9-13 7
10
 Кр. Советов 6 1 3 2 7-10 6
11
 Оренбург 6 2 0 4 8-12 6
12
 Локомотив 6 1 3 2 7-12 6
13
 Н. Новгород 6 1 2 3 8-12 5
14
 Факел 6 0 4 2 8-12 4
15
 Урал 6 0 1 5 1-11 1
16
 Торпедо 6 0 1 5 3-14 1
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