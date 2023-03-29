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Быстров: «Захаряну нужно обидеться не на кого-то со стороны, а на себя»

Быстров прокомментировал игру Захаряна в этом сезоне
Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в эфире «СЭ» прокомментировал игру полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в этом сезоне.

— Да, я прихлопываю Арсена, причем делаю это с начала сезона. Ему вообще все равно. Ему наверняка не нравится это. Мне тоже не нравилось, когда про меня так говорили. Но позднее понимал: все по делу. Когда Федотов в «Спартаке» менял меня на 25-й минуте, я мог кричать матом, ударить в дверь ногой. Но потом я сидел в раздевалке тихо и ничего не говорил тренеру при всех. Потому что осознавал: сам обосрался, а не Федотов взял и просто так меня заменил.

Захаряну нужно обидеться не на кого-то со стороны, а на себя. Посидеть на базе, поработать. И он сам заметит, что вернулся в ту великолепную форму, когда его хвалили и признавали лучшим молодым игроком. Но этого нет! Какой «Челси», ребята? В «Челси» тебя сожрут вместе с костями. Сядешь на лавку не то что в кожаных штанах — в деревянных, — сказал Быстров «СЭ».

В текущем сезоне РПЛ 19-летний Захарян провел в составе «Динамо» 18 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

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Арсен Захарян
Владимир Быстров
ФК Динамо (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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 - : -
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Пари НН – Локомотив
 - : -
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 - : -
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