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Бывшая жена Тарасова — об интервью игрока: «Нашей дочери 10 лет, а не 11»

11:55
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Оксана Тарасова, бывшая жена экс-полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова, написала в своем Instagram, что футболист ошибся в том, сколько лет их дочери. Она прокомментировала недавнее интервью Тарасова, в котором он рассуждает об отношениях с бывшей женой и дочерью.

— После этого шедеврального интервью у меня больше нет вообще никаких вопросов, — написала Оксана Тарасова. — P.S. Нашей дочери 10 лет (18.06.2009), а не 11, как несколько раз было упомянуто.

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