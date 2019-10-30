Оксана Тарасова, бывшая жена экс-полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова, написала в своем Instagram, что футболист ошибся в том, сколько лет их дочери. Она прокомментировала недавнее интервью Тарасова, в котором он рассуждает об отношениях с бывшей женой и дочерью.

— После этого шедеврального интервью у меня больше нет вообще никаких вопросов, — написала Оксана Тарасова. — P.S. Нашей дочери 10 лет (18.06.2009), а не 11, как несколько раз было упомянуто.