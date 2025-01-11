Быстров: «Амарал прогнулся под систему — его никто не просил покупать второсортных иностранцев»

Экс-игрок сборной России Владимир Быстров раскритиковал работу Томаша Амарала на посту спортивного директора «Спартака».

— Ваше возвращение в российский футбол возможно? Работа на посту директора в клубе?

— Возможно, безусловно. Футбол мне всегда был интересен.

— На отечественных специалистов не все рассчитывают — тот же «Спартак» в очередной раз берет иностранного спортивного директора.

— Придет время — будут приглашать нас. Люди, которые не разбираются в футболе, боятся потерять свои места! Таких людей хватает в наших клубах! Вы думаете, что клубу легче позвать иностранца? Тот же Томаш Амарал в интервью заявил, что уход из «Спартака» — его инициатива: ему не разрешали заниматься некоторыми делами, поэтому из-за проблем, на которые он не мог влиять, ему пришлось уйти. Он просто прогнулся под систему и все! Его никто не просил покупать второсортных иностранцев.

— Но он привез Угальде.

— Одно попадание из десяти! Даже не разбирающийся спортивный директор угадает в покупке одного игрока из десяти попыток, — приводит слова Быстрова «РБ Спорт».

33-летний Томаш Амарал занимал пост спортивного директора «Спартака» с декабря 2023 года по ноябрь 2024-го.