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Быстров: «Амарал прогнулся под систему — его никто не просил покупать второсортных иностранцев»

Камила Абдурахманова
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Экс-игрок сборной России Владимир Быстров раскритиковал работу Томаша Амарала на посту спортивного директора «Спартака».

— Ваше возвращение в российский футбол возможно? Работа на посту директора в клубе?

— Возможно, безусловно. Футбол мне всегда был интересен.

— На отечественных специалистов не все рассчитывают — тот же «Спартак» в очередной раз берет иностранного спортивного директора.

— Придет время — будут приглашать нас. Люди, которые не разбираются в футболе, боятся потерять свои места! Таких людей хватает в наших клубах! Вы думаете, что клубу легче позвать иностранца? Тот же Томаш Амарал в интервью заявил, что уход из «Спартака» — его инициатива: ему не разрешали заниматься некоторыми делами, поэтому из-за проблем, на которые он не мог влиять, ему пришлось уйти. Он просто прогнулся под систему и все! Его никто не просил покупать второсортных иностранцев.

— Но он привез Угальде.

— Одно попадание из десяти! Даже не разбирающийся спортивный директор угадает в покупке одного игрока из десяти попыток, — приводит слова Быстрова «РБ Спорт».

33-летний Томаш Амарал занимал пост спортивного директора «Спартака» с декабря 2023 года по ноябрь 2024-го.

Источник: «РБ Спорт»
Владимир Быстров
ФК Спартак (Москва)
Томаш Амарал
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
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